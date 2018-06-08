В Самаре внук отравил свою 85-летнюю бабушку марганцовкой

Установлено, что в ночь на 8 мая, у себя в квартире на улице Ново-Садовой, 33-летний внук высыпал в рот своей беспомощной бабушке марганцовку.Женщину доставили в больницу, но врачи помочь ей не смогли. Пенсионерка скончалась.Внук состоит на учете в психоневрологическом диспансере, куда он сейчас помещен с запретом куда-либо выезжать. Правоохранители выясняют все подробности случившегося.