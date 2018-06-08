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В Самаре внук отравил свою 85-летнюю бабушку марганцовкой

8 июня 2018 19:26
Женщину доставили в больницу, но врачи помочь ей не смогли.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели 85-летней женщины. Пенсионерка скончалась месяц назад при весьма неоднозначных обстоятельствах, сообщает samara.kp.ru  со ссылкой на правоохранителей.

Установлено, что в ночь на 8 мая, у себя в квартире на улице Ново-Садовой, 33-летний внук высыпал в рот своей беспомощной бабушке  марганцовку.

Женщину доставили в больницу, но врачи помочь ей не смогли. Пенсионерка скончалась.

Внук состоит на учете в психоневрологическом диспансере, куда он сейчас помещен с запретом куда-либо выезжать. Правоохранители  выясняют все подробности случившегося. 
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Комментарии



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