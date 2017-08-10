В Самаре владельцы домов на на элитных просеках воруют воду

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На 2 и 3 просеке были проверены 154 домовладения. Было выявлено 6 домов, чьи владельцы пользуются услугами водоснабжения и водоотведения самовольно. Потребленную воду они просто воруют.Из 6 выявленных самовольно подключенных дом один дом уже отключен от водоснабжения, два стоят в плане на отключение в ближайшие дни, три владельца домовладений признали свою вину, согласились с выставленными счетами за самовольное пользование, взяли на себя обязательства оплатить их и оформить должным образом все необходимые документы. В случае невыполнения своих обязательств они также будут отключены.Один из самовольщиков не хочет идти на контакт. Желая сэкономить незаконным способом он «попал» на весьма солидную сумму - 3 604 297,29 рублей. Но другого пути у него нет. Либо он платит эту сумму добровольно, либо, после отключения дома от благ цивилизации, сообщает пресс-служба СКС.