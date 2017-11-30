В Самаре в ванной при купании утонула пятимесячная девочка
30 ноября 2017 11:50
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В среду, 29 ноября, примерно в 19:14 в одной из квартир по ул. Ташкентской, по предварительным данным, при купании утонула пятимесячная девочка. Об этом пишет Волга Ньюс со ссылкой на источник в оперативных структурах.
Сейчас устанавливают обстоятельства трагедии.
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