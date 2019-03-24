В Самаре в районе остановки "Горелый Хутор"столкнулись три автомобиля

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Водитель автомобиля Range Rover - мужчина 1987 года рождения, двигаясь со стороны Мехзавода в направлении Управленческого, столкнулся с впереди движущимся автомобилем Toyota под управлением водителя 1985 года рождения. От удара последний автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с ВАЗ-2113 под управлением молодого человека 1994 года рождения.Прибывшие сотрудники полиции оказали содействие в извлечении пострадавшего из отечественной легковушки.В настоящее время он госпитализирован.Информация о других пострадавших в ДТП уточняется.В настоящее время по результатам проведенной экспертизы сотрудники полиции установили, что предполагаемый виновник аварии - водитель автомобиля Range Rover, находился в состоянии алкогольного опьянения.По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Сотрудники полиции обращаются ко всем участникам дорожного движения: помните, что садясь за руль в состоянии опьянения вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье окружающих! Соблюдайте Правила дорожного движения, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области