В Самаре в поселке Рубежный сгорела баня на 40 кв. метрах

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В ночь на 22 мая по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-он, п. Рубежный, ул. Охтинская, произошел пожар.Горела частная баня на 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.