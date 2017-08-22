В Самаре в поселке Горелый хутор нашли мины, которые были оснащены взрывателями
22 августа 2017 11:04
325
21 августа при проведении земляных работ в садово-дачном товариществе, расположенном в поселке Горелый хутор на территории г. Самара, были обнаружены предметы, похожие на снаряды. Нашедший их владелец дачного участка 1984 года рождения сообщил о случившемся в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники органов внутренних дел, которые оцепили опасную зону с целью недопущения туда посторонних.
На место происшествия была вызвана инженерно-техническая группа ОМОН (дислокация г. Самара) Управления Росгвардии по Самарской области. Прибывшие саперы осмотрели найденные предметы и пришли к выводу, что это боеприпасы для 82-миллиметрового миномета периода Великой Отечественной войны со следами коррозии.
Учитывая то, что мины были оснащены взрывателями и представляли реальную угрозу, после осмотра сотрудники ОМОН приняли решение обезвредить их на месте. Соблюдая необходимые меры предосторожности, взрывотехники уничтожили боеприпасы при помощи накладного заряда, сообщает пресс-группа Росгвардии.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 августа 2017 21:46
Полиция провела спецоперацию в муниципалитете Сан-Садурни-д’Анойя (входит в провинцию Барселона). В результате предполагаемый злоумышленник был арестован. Закон
158
21 августа 2017 19:23
Мужчина заплатит штраф в 5 000 рублей. Закон
201
21 августа 2017 17:57
Большинство нарушений касалось перевозки и ношения оружия и патронов к нему – выявлено 12 таких фактов. Закон
194
21 августа 2017 16:54
Закон
562
18 августа 2017 21:22
Он расходовал денежные средства, находящиеся на расчетном счете и в кассе организации, на удовлетворение денежных требований кредиторов. Закон
333
18 августа 2017 20:08
Суд с учетом мнения прокурора назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 35 тысяч рублей. Закон
356
18 августа 2017 20:06
Работа по защите прав социально незащищенных граждан продолжается. Закон
307
Происшествия
22 августа 2017 11:14
Мужчина скончался до приезда медработников. Происшествия
130
22 августа 2017 11:04
Сотрудники ОМОН Росгвардии уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Происшествия
316
22 августа 2017 10:56
Пострадали три человека. Происшествия
106
Криминал
22 августа 2017 11:44
Полиция просит граждан, обладающих информацией, обратиться к правоохранителям. Криминал
120
22 августа 2017 09:54
Возбуждено дело о ложном доносе. Криминал
108
22 августа 2017 09:25
Также мужчину обвиняют в ложном доносе. Криминал
123
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
406
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7197
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1416
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5531
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1841
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2921
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
578
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2248
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2039
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1677
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1847
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5737
Мероприятия