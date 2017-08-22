В Самаре в поселке Горелый хутор нашли мины, которые были оснащены взрывателями

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21 августа при проведении земляных работ в садово-дачном товариществе, расположенном в поселке Горелый хутор на территории г. Самара, были обнаружены предметы, похожие на снаряды. Нашедший их владелец дачного участка 1984 года рождения сообщил о случившемся в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники органов внутренних дел, которые оцепили опасную зону с целью недопущения туда посторонних.На место происшествия была вызвана инженерно-техническая группа ОМОН (дислокация г. Самара) Управления Росгвардии по Самарской области. Прибывшие саперы осмотрели найденные предметы и пришли к выводу, что это боеприпасы для 82-миллиметрового миномета периода Великой Отечественной войны со следами коррозии.Учитывая то, что мины были оснащены взрывателями и представляли реальную угрозу, после осмотра сотрудники ОМОН приняли решение обезвредить их на месте. Соблюдая необходимые меры предосторожности, взрывотехники уничтожили боеприпасы при помощи накладного заряда, сообщает пресс-группа Росгвардии.