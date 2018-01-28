В Самаре в квартире дома на улице Победы горели домашние вещи

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Горели домашние вещи в квартире на площади 4 квадратных метра.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 4 единицы техники.Пожар локализован в 15:04, пожар ликвидирован в 15:06.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС