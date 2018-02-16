В Самаре в доме на улице Самарской горело чердачное перекрытие

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Горело чердачное перекрытие на площади три квадратных метра.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 5 единиц техники.Пожар был локализован в 11:59, пожар ликвидирован в 12:02.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС