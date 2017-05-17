В Самаре в СНТ "Нефтяник" горело бытовое помещение охраны

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Горело бытовое помещение охраны на площади 15 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар был локализован в 13:39, пожар ликвидирован в 13:43.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, собщает пресс-служба облМЧС.