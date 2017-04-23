В Самаре в Колхозном переулке произошел пожар в теплоузле

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Днем 22 апреля по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, пер. Колхозный, произошел пожар.Горел хозинвентарь в помещении теплоузла на площади 7 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 18 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.