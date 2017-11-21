В Самаре в ДТП за один день погибли два пешехода
21 ноября 2017 13:50
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Так, вечером 20 ноября в 18:20 водитель 1977 года рождения, управляя автомашиной Тойота Хайлендер, двигался по автодороге М-5 «Урал», со стороны Самары в направлении Москвы. По предварительной информации полицейских, на 931 км водитель совершил наезд на пешехода 1935 года рождения. Пожилой человек переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомашины вне зоны пешеходного перехода, без светоотражающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход 82-летний пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
Еще одно из ДТП произошло накануне утром в Самаре. Водитель 1990 года рождения, управляя автомашиной ГАЗ 2790, двигался по улице Товарной, со стороны Зубчаниновского шоссе в направлении улицы Магистральная. По предварительной информации полицейских, водитель напротив дома 72-Б по улице Товарной совершил наезд на пешехода 1975 года рождения. Тот переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. После аварии водитель оставил место ДТП, разыскан в течение суток. В результате ДТП пешеход 42 лет скончался на месте до приезда бригады скорой помощи, сообщает облМВД.
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