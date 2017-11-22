В Самаре в ДТП пострадал 13-летний подросток

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Накануне, 21 ноября в Самаре в ДТП пострадал подросток. Водитель 1967 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2107, двигался по Новокуйбышевскому шоссе. По предварительной версии полицейских, напротив дома 54 по Новокуйбышевскому шоссе водитель допустил наезд на 13-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП подросток был госпитализирован с травмами головы в медицинское учреждение, сообщает облМВД.