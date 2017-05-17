В Самаре в ДТП погибла девочка-пешеход

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Авария произошла сегодня в Самаре примерно в 07:00.Мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем "УРАЛ", двигался в крайнем левом ряду по проспекту Кирова со стороны Щигровского переулка в направлении улицы Береговой. По предварительной версии полицейских, напротив дома №31 по проспекту Кирова водитель допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода - девочку 2003 года рождения, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходном переходу. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.