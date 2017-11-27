В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадал семилетний ребенок

97

Авария произошла накануне, 26 ноября. Водитель 1993 года рождения, управляя автомашиной Лада Приора, двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Ташкентской. По предварительной информации полицейских, напротив строения 2 по Московскому шоссе водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущего транспортного средства, в результате чего совершил столкновения с автомашиной Ниссан. В результате ДТП пострадала повреждения получил несовершеннолетний пассажир автомашины Ниссан. 7-летний подросток получил травмы головы. После оказания медицинской помощи госпитализация пострадавшему не потребовалась, сообщает облМВД.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии несовершеннолетний был в детском удерживающем устройстве.