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В Самаре в ДТП на Московском шоссе погибли водитель и пассажирка мотоцикла

20 мая 2017 11:15
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В Самаре в ДТП на Московском шоссе погибли водитель и пассажирка мотоцикла
В мотоцикл врезался эвакуатор «Hyundai».

Авария произошла сегодня, 20 мая, примерно в 03:50 на Московском шоссе в областной столице. 34-летний водитель эвакуатора «Hyundai» двигался со стороны улицы Киевской в направлении улицы Мичурина и начал осуществлять поворот налево на улицу Коммунистическую. По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда перекрестка, мужчина допустил столкновение с мотоциклом «Suzuki» под управлением молодого человека 1992 года рождения, двигавшимся прямо навстречу. От удара мотоцикл отбросило на другой эвакуатор.

От полученных в результате ДТП травм мотоциклист скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Пассажирка мотоцикла - девушка 1992 года рождения - в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение, где вскоре скончалась. Ведется проверка, сообщает облМВД.

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