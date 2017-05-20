В Самаре в ДТП на Московском шоссе погибли водитель и пассажирка мотоцикла

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Авария произошла сегодня, 20 мая, примерно в 03:50 на Московском шоссе в областной столице. 34-летний водитель эвакуатора «Hyundai» двигался со стороны улицы Киевской в направлении улицы Мичурина и начал осуществлять поворот налево на улицу Коммунистическую. По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда перекрестка, мужчина допустил столкновение с мотоциклом «Suzuki» под управлением молодого человека 1992 года рождения, двигавшимся прямо навстречу. От удара мотоцикл отбросило на другой эвакуатор.От полученных в результате ДТП травм мотоциклист скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Пассажирка мотоцикла - девушка 1992 года рождения - в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение, где вскоре скончалась. Ведется проверка, сообщает облМВД.