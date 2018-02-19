В Самаре в ДТП на Красноглинском шоссе погибла женщина

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Из собранных полицейскими материалов следует, что женщина 1980 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 211440, двигалась по Красноглинскому шоссе со стороны Московского шоссе в направлении улицы С. Лазо. По предварительным данным, не обеспечив возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, автоледи совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Mitsubishi» под управлением мужчины 1949 года рождения. Он двигался во встречном направлении.В результате ДТП водитель отечественной легковушки скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.