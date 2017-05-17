В Самаре у пассажира вазовской легковушки сотрудники ГИБДД изъяли 30 граммов наркотиков

93

Стражи правопорядка приняли решение досмотреть подозрительного гражданина. В присутствии понятых у жителя Оренбургской области 1984 года рождения в кармане брюк были обнаружены, так называемая, «соль» массой 20 граммов и курительная смесь «спайс» массой 10 граммов. У обоих участников дорожного движения по внешним признакам можно было констатировать состояние опьянения, что выражалось в неадекватном поведении и заторможенности речи. Водитель автомашины ВАЗ-2110 от прохождения медицинского освидетельствования отказался, а его пассажир изначально согласился на процедуру, но уже в больнице передумал.В настоящее время по данному факту сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.На фото - инспекторы ДПС 1 роты полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Самаре лейтенанты полиции Владимир Добровольский, Игорь Рассохин и Владимир Веденеев, задержавшие злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.