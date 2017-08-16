В Самаре у нарушителя ПДД изъяли пакет с марихуаной

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В ходе личного досмотра в пакете черного цвета, принадлежащем правонарушителю, было обнаружено 500 граммов марихуаны. Как позже выяснили полицейские, наркотик не предназначался для сбыта: одурманивающее вещество хранилось для личного употребления. Из собранной о задержанном мужчине информации следовало, что ему 48 лет, и он проживает в Самаре. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.В настоящее время принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области