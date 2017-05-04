В Самаре тушили пожар на ул. Дачной

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Вечером 3 мая по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. Дачная, произошел пожар.Горела комната на площади 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.