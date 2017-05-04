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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре тушили пожар на ул. Дачной

4 мая 2017 13:14
39
В Самаре тушили пожар на ул. Дачной
Горела комната на 20 кв. метров.

Вечером 3 мая по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. Дачная, произошел пожар.
Горела комната на площади 20 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

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