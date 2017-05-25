В Самаре тушили пожар на Ново-Садовой в подвале административного здания

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24 мая по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая 106 корп. 170, произошел пожар.Горел мусор в подвале административного здания на 15 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 48 человек личного состава и 12 единиц техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.