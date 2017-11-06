В Самаре центра на пересечении ул.Комсомольской и А.Толстого в ДТП пострадал ребенок

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Сегодня, 6 ноября около 10-20 в Самарской районе областного центра на пересечении ул.Комсомольской и А.Толстого произошло ДТП. По версии сотрудников ГИБДД водитель автомобиля «ВАЗ 2110» не уступил дорогу автомашине «Ниссан».

В результате ДТП иномарка перевернулась на бок. Телесные повреждения получили водитель иномарки и четыре пассажира, в том числе девочка 9 лет. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает облМВД.