В Самаре центра на пересечении ул.Комсомольской и А.Толстого в ДТП пострадал ребенок
6 ноября 2017 11:55
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Сегодня, 6 ноября около 10-20 в Самарской районе областного центра на пересечении ул.Комсомольской и А.Толстого произошло ДТП. По версии сотрудников ГИБДД водитель автомобиля «ВАЗ 2110» не уступил дорогу автомашине «Ниссан».
В результате ДТП иномарка перевернулась на бок. Телесные повреждения получили водитель иномарки и четыре пассажира, в том числе девочка 9 лет. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает облМВД.
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