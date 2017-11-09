В Самаре трижды выявлено нарушение закона в сфере розничной продажи алкогольной продукции

89

Изъято 124,4 литра лицензируемой алкогольной продукции.

В ходе проведенных министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области контрольных мероприятий в районах Самары за прошедшую неделю были выявлены нарушения в сфере розничной продажи алкогольной продукции.

Из незаконного оборота в трех объектах торговли было изъято 124,4 литра лицензируемой алкогольной продукции, 90,25 литров пива, 3 литра сидра.

Министерством совместно с правоохранительными органами региона ведется постоянная работа по контролю за оборотом нелегальной алкогольной продукции, особое внимание уделяется объектам торговли, которые находятся на гостевом маршруте в период проведения Чемпионата Мира по футболу в 2018 году.