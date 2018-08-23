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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре три женщины попали в больницу с травмами головы после уличного ограбления

23 августа 2018 18:42
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Одна из них, 71-летняя пенсионерка, от сильного удара по голове впала в кому.
Вечером 22 августа в Промышленном районе Самары произошла серия нападений на женщин, передает vkonline.ru.

Пока известно о трех эпизодах: неизвестный бил женщин тупым предметом по голове, после чего забирал их сумочки. Всем потерпевшим за 50, с травмами головы они попали в больницу, а одна из них, 71-летняя пенсионерка от сильного удара по голове впала в кому.

Добыча преступника, по предварительным данным, невелика: документы, немного наличности, банковские карты, деньги с которых пока не сняты.

Все три нападения, о которых известно полиции, произошли в период времени с девяти вечера до половины 12 ночи в районе пересечения Московского шоссе с ул.Ново-Вокзальной.

В полиции Промышленного района Самары возбуждены уголовные дела по статье «Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», на след преступника выйти пока не удалось. 
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