В Самаре телефонный террорист "заминировал" развлекательное учреждение
29 мая 2017 11:15
109
Накануне вечером в дежурную часть отдела полиции №9 УМВД России по г. Самаре по спецлинии «02» поступило сообщение о заминировании одного из развлекательных учреждений, расположеного на улице Революционной в Самаре.
Незамедлительно по указанному адресу дежурный направил патрульные экипажи полиции и следственно-оперативную группу. Прибывшие сотрудники органов внутренних дел оцепили прилегающую территорию и провели эвакуацию посетителей и работников учреждения – в общей сложности 30 человек. Помещение и прилегающая территория были обследованы кинологами с применением служебно-розыскной собаки и специалистами ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.
Сотрудники полиции установили номер, с которого был произведен звонок, личность звонившего, место его проживания и немедленно выехали по указанному адресу. Полицейские выяснили, что звонок поступил от 45-летнего мужчины, проживающего недалеко от развлекательного заведения. Мужчина был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Сотрудники полиции напоминают гражданам, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма законодательством предусмотрена уголовная ответственность.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
28 мая 2017 19:25
Кражи он совершал в дневное время, используя для демонтажа оград металлический лом. Закон
253
28 мая 2017 15:57
В кратчайшие сроки полицейские установили и задержали 44-летнего жителя города Октябрьска, ранее судимого за аналогичное преступление и кражу. Мужчина находился... Закон
236
28 мая 2017 14:05
Тольяттинец сообщил, что цепочку он продал скупщикам, а вырученные деньги отдал знакомому, так как был ему должен. Закон
202
26 мая 2017 22:41
В многоквартирных домах были нарушены кровельное покрытие, штукатурный слой цоколя, оголовков дымоходов. Закон
256
26 мая 2017 15:00
Он пояснил полицейским, что оружие и боеприпасы нашел в 2012-2013 годах на территории Самарской Луки. Закон
202
26 мая 2017 09:40
Возбуждено уголовное дело. Закон
162
25 мая 2017 22:09
Ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Закон
303
Происшествия
29 мая 2017 13:34
Пожар распространился на 15 кв. метров. Происшествия
16
29 мая 2017 11:49
Устанавливают причину пожара. Происшествия
90
29 мая 2017 11:15
Как выяснилось, звонок поступил от 45-летнего мужчины. Происшествия
108
Криминал
29 мая 2017 11:44
Теперь их будут судить за мошенничество. Криминал
97
29 мая 2017 11:26
Часть сладкого продукта он съел сам, а несколько плиток подарил подругам. . Криминал
94
29 мая 2017 09:41
Он обвинял потерпевшего в краже куриных яиц. Криминал
101
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
154
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1065
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
697
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1396
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1496
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1689
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1562
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1217
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
770
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1117
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2391
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3383
Мероприятия