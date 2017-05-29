В Самаре телефонный террорист "заминировал" развлекательное учреждение

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Накануне вечером в дежурную часть отдела полиции №9 УМВД России по г. Самаре по спецлинии «02» поступило сообщение о заминировании одного из развлекательных учреждений, расположеного на улице Революционной в Самаре.Незамедлительно по указанному адресу дежурный направил патрульные экипажи полиции и следственно-оперативную группу. Прибывшие сотрудники органов внутренних дел оцепили прилегающую территорию и провели эвакуацию посетителей и работников учреждения – в общей сложности 30 человек. Помещение и прилегающая территория были обследованы кинологами с применением служебно-розыскной собаки и специалистами ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.Сотрудники полиции установили номер, с которого был произведен звонок, личность звонившего, место его проживания и немедленно выехали по указанному адресу. Полицейские выяснили, что звонок поступил от 45-летнего мужчины, проживающего недалеко от развлекательного заведения. Мужчина был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Сотрудники полиции напоминают гражданам, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма законодательством предусмотрена уголовная ответственность.