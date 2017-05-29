Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Саратовской области у владельца отберут львицу, напавшую на подростка
В Саратовской области у владельца отберут львицу, напавшую на подростка
Тагир Хайбулаев: «Чувствуется приближение большого спортивного праздника - и установка часов обратного отсчета добавляет ответственности».
Тагир Хайбулаев: «Чувствуется приближение большого спортивного праздника - и установка часов обратного отсчета добавляет ответственности».
Определились победители и призеры зимнего областного этапа «Зарница-2017»
Определились победители и призеры зимнего областного этапа «Зарница-2017»
В Сызрани пройдет выездной прием замминистра здравоохранения
В Сызрани пройдет выездной прием замминистра здравоохранения
Штрафы за недобор газа могут вернуть
Штрафы за недобор газа могут вернуть
В селе Челно-Вершинского района из-за птичьего гриппа уничтожили всю домашнюю птицу
В селе Челно-Вершинского района из-за птичьего гриппа уничтожили всю домашнюю птицу
Вадим Скрипченко покинет «Крылья Советов»
Вадим Скрипченко покинет «Крылья Советов»
В Самаре отремонтируют площадь перед музеем Алабина
В Самаре отремонтируют площадь перед музеем Алабина
сегодня  Понедельник, 29 мая, 13:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/05:
USD 56.76
0.69
EUR 63.67
0.66
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре телефонный террорист "заминировал" развлекательное учреждение

29 мая 2017 11:15
109
В Самаре телефонный террорист
Как выяснилось, звонок поступил от 45-летнего мужчины.

Накануне вечером в дежурную часть отдела полиции №9 УМВД России по г. Самаре по спецлинии «02» поступило сообщение о заминировании одного из развлекательных учреждений, расположеного на улице Революционной в Самаре. 

Незамедлительно по указанному адресу дежурный направил патрульные экипажи полиции и следственно-оперативную группу.  Прибывшие сотрудники органов внутренних дел оцепили прилегающую территорию и провели эвакуацию посетителей и работников учреждения – в общей сложности 30 человек.  Помещение и прилегающая территория были обследованы кинологами с применением служебно-розыскной собаки и специалистами ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Сотрудники полиции установили номер, с которого был произведен звонок, личность звонившего, место его проживания  и немедленно  выехали по указанному адресу. Полицейские выяснили,  что звонок поступил от 45-летнего мужчины,  проживающего недалеко от развлекательного заведения. Мужчина был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма законодательством предусмотрена уголовная ответственность.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
28 мая 2017  19:25
Кражи он совершал в дневное время, используя для демонтажа оград металлический лом.
Житель поселка Мирный пойдет под суд за кражу кладбищенских оград
Кражи он совершал в дневное время, используя для демонтажа оград металлический лом.   Закон
253
28 мая 2017  15:57
В кратчайшие сроки полицейские установили и задержали 44-летнего жителя города Октябрьска, ранее судимого за аналогичное преступление и кражу. Мужчина находился в розыске и скрывался от полиции.
В Тольятти охранника стройки жестоко избил собутыльник, позже мужчина скончался в больнице
В кратчайшие сроки полицейские установили и задержали 44-летнего жителя города Октябрьска, ранее судимого за аналогичное преступление и кражу. Мужчина находился... Закон
236
28 мая 2017  14:05
Тольяттинец сообщил, что цепочку он продал скупщикам, а вырученные деньги отдал знакомому, так как был ему должен.
В Тольятти задержан молодой человек, сорвавший цепочку у женщины
Тольяттинец сообщил, что цепочку он продал скупщикам, а вырученные деньги отдал знакомому, так как был ему должен.   Закон
202
26 мая 2017  22:41
В многоквартирных домах были нарушены кровельное покрытие, штукатурный слой цоколя, оголовков дымоходов.
В Октябрьске УК «Сигма», после вмешательства прокуратуры, отремонтировала четыре многоквартирных дома
В многоквартирных домах были нарушены кровельное покрытие, штукатурный слой цоколя, оголовков дымоходов.  Закон
256
26 мая 2017  15:00
Он пояснил полицейским, что оружие и боеприпасы нашел в 2012-2013 годах на территории Самарской Луки.
В Ставропольском районе 50-летний житель села Севрюкаево незаконно хранил в своем доме оружие и патроны
Он пояснил полицейским, что оружие и боеприпасы нашел в 2012-2013 годах на территории Самарской Луки.  Закон
202
26 мая 2017  09:40
В Елховском районе мужчину повторно задержали нетрезвым и без прав за рулем Возбуждено уголовное дело.
В Елховском районе мужчину повторно задержали нетрезвым и без прав за рулем
Возбуждено уголовное дело. Закон
162
25 мая 2017  22:09
Ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В Самаре осужден сбытчик наркотиков
Ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.  Закон
303
Весь список
Происшествия
29 мая 2017  13:34
В Полевом проезде в Самаре горела коптильная камера
В Полевом проезде в Самаре горела коптильная камера
Пожар распространился на 15 кв. метров. Происшествия
16
29 мая 2017  11:49
В Борском районе ночью сгорел гараж на 50 кв. метрах
В Борском районе ночью сгорел гараж на 50 кв. метрах
Устанавливают причину пожара.   Происшествия
90
29 мая 2017  11:15
В Самаре телефонный террорист
В Самаре телефонный террорист "заминировал" развлекательное учреждение
Как выяснилось, звонок поступил от 45-летнего мужчины. Происшествия
108
Весь список
Криминал
29 мая 2017  11:44
В Красноярском районе супружеская пара имитировала ограбление
В Красноярском районе супружеская пара имитировала ограбление
Теперь их будут судить за мошенничество. Криминал
97
29 мая 2017  11:26
В Сызрани молодой человек украл из магазина 33 плитки шоколада
В Сызрани молодой человек украл из магазина 33 плитки шоколада
Часть сладкого продукта он съел сам, а несколько плиток подарил подругам. . Криминал
94
29 мая 2017  09:41
В Чапаевске мужчина ударил ножом в живот соседа-пенсионера
В Чапаевске мужчина ударил ножом в живот соседа-пенсионера
Он обвинял потерпевшего в краже куриных яиц. Криминал
101
Весь список


Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
154
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1065
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
697
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1396
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1496
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1689
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1562
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1217
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
770
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1117
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2391
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3383
Весь список

Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят День защиты детей
Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)
В Сызрани открыли мемориальную доску в память о сызранских пожарных, погибших при исполнении служебного долга
Весь список
Популярное
за сегодня

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

913

В Самаре похолодает и пройдут дожди

595

В Самарской области в Алексеевском районе выпал снег

515
за неделю

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

4806

В Самаре похолодает и пройдут дожди

2787

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

2439
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда