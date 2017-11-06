В Самаре сын ограбил мать: отобрал у нее ноутбук

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В ходе отработки территории района сотрудники полиции на одной из улиц заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. В руках он держал ноутбук. Полицейскими было принято решение задержать его. При проверке оказалось, что данный персональный компьютер действительно принадлежит 64-летней потерпевшей.По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. По данным полиции, мужчина 1988 года рождения нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.