В Самаре сын до смерти избил свою мать

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Прибывшие полицейские приступили к осмотру места происшествия, организовали поквартирный обход дома для сбора дополнительных сведений о скончавшейся женщине 1969 года рождения. Из собранных данных следовало, что при жизни у нее были проблемы со здоровьем, что подтверждали и ее близкие.Однако в ходе дальнейшей работы специалисты установили, что смерть женщины была насильственной: при проведении экспертизы у нее обнаружена травма головы.У сотрудников полиции появились подозрения, что к гибели самарчанки может быть причастен ее сын 1989 года рождения. У родственников на постоянной основе происходили ссоры. Как следовало из собранных материалов, незадолго до смерти у матери с сыном снова был конфликт, по окончании которого он ушел из квартиры.29-летний мужчина в ходе разговора с полицейскими не стал отрицать своей вины. Он подтвердил, что в ходе ссоры избил свою мать, после чего ушёл. Нанесенная травма оказалась смертельной.В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.