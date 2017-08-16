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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре столкнулись трамвай и иномарка

16 августа 2017 10:16
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В Самаре столкнулись трамвай и иномарка
ДТП произошло на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Авроры.

15 августа вечером, примерно в 17:30, "отличились" трамвай № 13 и автомобиль Daewoo на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Авроры. По словам очевидцев, водитель иномарки решил проскочить перед движущимся трамваем, но попытка не удалась, и его взяли на таран. В результате случившегося никто не пострадал, но на дороге образовался приличный затор, пишет ПроГородСамара.
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Комментарии



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