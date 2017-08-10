В Самаре сожитель во время ссоры избил подругу

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Было установлено, что сожитель пострадавшей – мужчина 1983 года рождения, во время ссоры избил подругу. Согласно заключению экспертов, полученные травмы оказались тяжелыми.Мужчину задержали. Он, по данным полиции, не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей: несколько лет назад самарец привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.