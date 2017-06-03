В Самаре сотрудники Росгвардии задержали гражданина за стрельбу из пистолета
3 июня 2017 10:54
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В отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из дворов по улице Елизарова в Кировском районе г. Самары нетрезвый мужчина произвел несколько выстрелов в воздух из огнестрельного оружия.
На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж группы задержания. Патрульные задержали вооруженного дебошира - ранее судимого 50-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции.
Правоохранители в присутствии понятых изъяли у злоумышленника сигнальный пистолет МП-371, переделанный кустарным способом для стрельбы боевыми патронами, стреляные гильзы и три патрона калибра 9 мм.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа управления Росгвардии по Самарской области.
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