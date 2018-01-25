В Самаре сотрудники Росгвардии «по горячим следам» задержали женщину, которая пыталась ограбить магазин
25 января 2018 10:20
264
К прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии за помощью обратилась работница магазина. Она сообщила, что посетительница, используя предмет, похожий на пистолет, совершила на нее нападение. Угрожая оружием, женщина попыталась похитить выручку. Узнав, что продавец вызвала подмогу, злоумышленница скрылась.
Выяснив, как выглядела нападавшая, с целью ее розыска сотрудники вневедомственной охраны начали отрабатывать прилегающую территорию. Спустя непродолжительное время патрульные заметили похожую женщину недалеко от места происшествия на улице Самарской и задержали ее.
Сотрудники Росгвардии передали местную жительницу 1976 года рождения своим коллегам из органов внутренних дел. В дальнейшем предполагаемое орудие преступления – пневматический пистолет, было изъято. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
25 января 2018 12:22
Мужчина был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области в момент получения части незаконного вознаграждения в размере 1 750 000 рублей,... Закон
274
24 января 2018 21:10
Он лишился свободы сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Закон
420
24 января 2018 16:37
Сотрудники МВД Самарской области по горячим следам задержали подозреваемых в похищении ребенка. Закон
438
24 января 2018 14:39
Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей. Закон
225
23 января 2018 18:41
Для него предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,... Закон
230
23 января 2018 15:11
По данным следствия, похищенное подозреваемые сбывали на территории Ульяновской области. Закон
268
22 января 2018 22:57
Собранные средства расходуются на любые нужды учреждения и должностных лиц (курсы повышения квалификации, курсы по охране труда, сервисное обслуживание... Закон
450
Происшествия
25 января 2018 13:53
Травмы получили мужчина и женщина, ехавшие в отечественной легковушке. Происшествия
79
25 января 2018 13:14
Инцидент произошел в Красном Яру. Происшествия
128
25 января 2018 12:48
Горела частная баня. Происшествия
107
Криминал
24 января 2018 13:00
Он не знал, как объяснить травму близким. Криминал
212
24 января 2018 11:00
Преступники ворвались к нему в квартиру. Криминал
289
24 января 2018 10:27
Виновникам грозит лишение свободы на срок до семи лет. Криминал
245
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1474
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
481
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
463
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6695
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2454
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9386
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3233
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1892
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2326
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2204
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1854
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3465
Мероприятия