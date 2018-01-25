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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре сотрудники Росгвардии «по горячим следам» задержали женщину, которая пыталась ограбить магазин

25 января 2018 10:20
264
Угрожая оружием, женщина попыталась похитить выручку.
Находившийся на маршруте патрулирования в Самарском районе областного центра экипаж вневедомственной охраны от дежурного получил информацию о сработавшей «тревожной кнопке». Помощь стражей правопорядка потребовалась в магазине, расположенном на улице Самарской. Патрульные незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.

К прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии за помощью обратилась работница магазина. Она сообщила, что посетительница, используя предмет, похожий на пистолет, совершила на нее нападение. Угрожая оружием, женщина попыталась похитить выручку. Узнав, что продавец вызвала подмогу, злоумышленница скрылась.

Выяснив, как выглядела нападавшая, с целью ее розыска сотрудники вневедомственной охраны начали отрабатывать прилегающую территорию. Спустя непродолжительное время патрульные заметили похожую женщину недалеко от места происшествия на улице Самарской и задержали ее.

Сотрудники Росгвардии передали местную жительницу 1976 года рождения своим коллегам из органов внутренних дел. В дальнейшем предполагаемое орудие преступления – пневматический пистолет, было изъято. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 
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