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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре сотрудники Росгвардии оказали помощь раненому ребенку

15 ноября 2017 11:53
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В Самаре сотрудники Росгвардии оказали помощь раненому ребенку Травму мальчик получил в результате взрыва петарды.
Травму мальчик получил в результате взрыва петарды.

13 ноября экипаж вневедомственной охраны в составе сотрудников УВО по г. Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области сержанта полиции Ивана Юдина и младшего сержанта полиции Алексея Галкина находился на маршруте патрулирования в Кировском районе г. Самара. Проезжая по улице Дальневосточной, сотрудники Росгвардии услышали очень сильный хлопок и заметили дым. Стражи правопорядка незамедлительно проследовали на место происшествия – там находились двое детей в возрасте примерно 10 – 12 лет. У одного мальчика была сильно повреждена правая рука, второй громко звал на помощь.

Понимая, что на счету каждая секунда, и что ребенок может погибнуть от сильного кровотечения, один сотрудник достал ремень и наложил жгут на раненую конечность, затем перебинтовал ее. Второй патрульный в это время доложил о случившемся дежурному и вызвал «скорую помощь». По согласованию с дежурным, сотрудники Росгвардии приняли решение самостоятельно доставить пострадавшего мальчика на служебном автомобиле в расположенную поблизости детскую поликлинику, откуда его в дальнейшем забрала бригада «скорой помощи». Все время, пока школьника не передали врачам, стражи правопорядка контролировали его состояние, успокаивали и поддерживали.

Осмотрев раненого ребенка, медики положительно оценили действия сотрудников Росгвардии по оказанию ему первой помощи. По предварительной версии, травму мальчик 2005 года рождения получил в результате взрыва петарды. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Руководство Управления Росгвардии по Самарской области рассматривает вопрос о поощрении сотрудников вневедомственной охраны, которые пришли на помощь пострадавшему мальчику, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

 

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