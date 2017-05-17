В Самаре сотрудники ОВД работали в ТЦ, где был обнаружен бесхозный пакет

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Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел провели эвакуацию посетителей и работников учреждения – в общей сложности порядка 150 человек. Специалисты обследовали помещение с помощью специальных приборов и служебной собаки. Сотрудники полиции установили, что внутри пакета находилась детская игрушка с дистанционным управлением. В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.