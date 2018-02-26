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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре сотрудники ДПС с активистами «Ночного патруля» задержали пьяного водителя – майора полиции

26 февраля 2018 15:37
121
В отношении полицейского составлен административный протокол. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.
Как стало известно, на днях сотрудники ДПС вместе с активистами общественного движения «Ночной патруль» поймали и задержали еще одного пьяного водителя, которым оказался майор полиции, сообщает samarskie-voditeli.ru.

Подозрительный автомобиль обнаружили в районе улицы Революционной, 113. За рулем Нивы находился, предположительно, пьяный водитель. Информацию о нем передали сотрудникам ДПС, остановившие автомобиль на улице Гагарина.

Водителем оказался майор, старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД Росси по Самаре. У водителя были признаки алкогольного опьянения. Наличие удостоверения полицейского не помогло нетрезвому водителю от составления административного протокола. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

Водитель не сразу сел в автомобиль патрульных для оформления документов: он пытался отойти и позвонить «другу». Кроме того, мужчина успел толкнуть активиста, который снимал все это время нарушителя на камеру мобильного телефона.

В отношении полицейского составлен административный протокол. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.  


Видео здесь.
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Комментарии



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