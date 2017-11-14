В Самаре сотрудник Росгвардии спас человеку жизнь

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Как сообщалось ранее, сотрудник Росгвардии в Самаре спас жизнь человеку, стали известны подробности инцидента. В ночное время 11 ноября экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования, получил сообщение о том, что в одном из увеселительных заведений на улице Дыбенко в Самаре сработала «тревожная кнопка». Сотрудники Росгвардии незамедлительно выдвинулись на место происшествия.По прибытии патрульные выяснили, что произошла драка. При этом один из участников инцидента лежал на улице перед заведением в бессознательном состоянии. Старший полицейский 1 взвода 2 роты 2 батальона полиции УВО по г. Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области Егор Даниленко мгновенно оценил ситуацию и начал оказывать пострадавшему первую помощь. «Молодой человек хрипел, лежа на спине. Я разжал ему зубы и увидел, что язык запал и мешает дышать» - рассказывает старший сержант полиции. Сотрудник Росгвардии отодвинул язык и перевернул молодого человека набок. После того, как дыхание стабилизировалось, Егор Даниленко привел пострадавшего в чувство при помощи нашатырного спирта, накрыл одеялом, принесенным работниками кафе, и контролировал его состояние до прибытия медиков.Работники «скорой помощи» положительно оценили действия сотрудника вневедомственной охраны. По словам специалистов, в этой ситуации малейшее промедление было чревато непоправимыми последствиями – из-за перекрывшего дыхательное горло языка пострадавший мог задохнуться. В настоящее время руководством Управления Росгвардии по Самарской области рассматривается вопрос о поощрении сотрудника, благодаря грамотным действиям которого была спасена человеческая жизнь, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.