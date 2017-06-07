В Самаре сотрудник УФСИН защитил женщину от хулигана

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По словам потерпевшей, гражданин Б., будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с ее автомобилем.- Находясь в крайне возбужденном и неадекватном состоянии он, взяв в руки нож, стал угрожать мне расправой прямо на проезжей части, - продолжает она. - На мои крики о помощи не остановилась ни одна машина, никто не вышел мне помочь. И, когда я уже отчаялась, а хулиган замахнулся рукой с ножом на меня, его смог нейтрализовать неизвестный мужчина. Им оказался Ваш сотрудник Носов Руслан Александрович, который, как, оказалось, работает водителем в Управлении по конвоированию УФСИН. Он не смог остаться равнодушным к чужой беде. Благодаря его действиям я смогла вернуться домой к семье живой и здоровой. Выражаю Вам огромную признательность за таких сотрудников! Прошу Вас рассмотреть вопрос о поощрении Носова Руслана Александровича!Как отмечает руководство учреждения, старший сержант внутренней службы Руслан Носов характеризуется исключительно с положительной стороны. В уголовно-исполнительной системе трудится с октября 2012 года. Проявил себя дисциплинированным, грамотным водителем. Всегда готов оказать помощь людям, оказавшись в тяжелой жизненной ситуации.Что касается гражданина Б., то отделом дознания ОП Самары в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.