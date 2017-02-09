В Самаре сообщают о случаях вымогательства у продавцов при продаже алкоголя
9 февраля 2017 10:35
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В Самаре участились случаи вымогательства денег у продавцов, пишут в группе «Происшествия Тольятти».
«Заходят в магазин молодые люди, на вид совершеннолетние, (борода присутствует!!!) берут алкоголь, запудривают мозги, после того как продавец отпускает товар, говорят, почему вы паспорт не спросили. Затем идет вымогательство денег за молчание. Соответственно продавец испуган и легко расстаётся с деньгами. Сумма решения вопроса от 1-5 тыс.», - говорится в сообщении.
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