Я нашел ошибку
Главные новости: 
С 8:00 22 мая до 23:00 2 июня 2017 года.
В Самаре по улице Буянова ограничат движение в связи со строительством газопровода
В соревнованиях примут участие 18 семейных команд.
В Самаре состоится торжественное открытие финального этапа городских соревнований «Моя семья – спортивная семья»
Если вина сотрудника подтвердиться – он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Сотрудник МВД Сызрани подозревается в обороте алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности
Оставшись один, пятилетний ребенок подставил стул к подоконнику, а взобравшись наверх, выпал из оставленного открытым окна.
В Тольятти полицейские установили обстоятельства падения с восьмого этажа пятилетнего мальчика
В целях противодействия незаконному обороту молочной продукции на территории Самарской области специалисты Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Самарской таможни регулярно проводят инспекционные мероприятия, мониторинг безопасности пищевой продукции.
В Самарской области ведется борьба с фальсифицированной молочной продукцией
Автошколам разрешили принимать экзамены на права
Автошколам разрешили принимать экзамены на права
В Самаре на областном детском форуме организовали площадку «пожарной безопасности»
В Самаре на областном детском форуме организовали площадку «пожарной безопасности»
В Тольятти упростилась процедура приема резидентов ТОР
В Тольятти упростилась процедура приема резидентов ТОР
сегодня  Пятница, 19 мая, 16:03
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/05:
USD 57.47
0.73
EUR 64
1.04
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре со станции метро «Кировская» эвакуировали пассажиров

19 мая 2017 13:28
148
В Самаре со станции метро «Кировская» эвакуировали пассажиров
Там нашли подозрительные предметы.

Сегодня утром, 19 мая, в Самаре на станции метро «Кировская» были обнаружены подозрительные предметы.

На место происшествия вызвали саперов, а всех пассажиров эвакуировали, пишет «Самарская газета». Подозрения вызвали оставленные на платформе телефон и папка с документами. Специалисты обследовали их и пришли к выводу, что никакой опасности они в себе не несут. Сейчас станция работает в обычном режиме.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
19 мая 2017  15:36
Если вина сотрудника подтвердиться – он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Сотрудник МВД Сызрани подозревается в обороте алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности
 Если вина сотрудника подтвердиться – он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в... Закон
16
18 мая 2017  23:50
По инициативе прокурора организация оштрафована на 200 000 рублей.
В Самаре ООО «АКБ Еврофинанс СА» оштрафовано за нарушение порядка выдачи потребительских займов
По инициативе прокурора организация оштрафована на 200 000 рублей.  Закон
299
18 мая 2017  23:46
Он разместил в интернете материал, который содержит обоснование деятельности международных террористических организаций «Исламское Государство Ирака и Шама» и «Аль-Каида» (запрещенных на территории Российской Федерации).
В Самарской области молодой человек, проживающий в РФ без регистрации, подозревается в публичном оправдании терроризма
Он разместил в интернете материал, который содержит обоснование деятельности международных террористических организаций «Исламское Государство Ирака и... Закон
580
18 мая 2017  22:04
Облсуд отказал инвалиду Александру Томину. Ибо поездок уже не 50, а 60
Облсуд отказал инвалиду Александру Томину. Ибо поездок уже не 50, а 60
  Закон
538
18 мая 2017  20:11
Свои действия Кудияров объясняет заботой о жителях села: высокий показатель проголосовавших за «Единую Россию», по его словам, мог помочь в решении различных вопросов.
Глава Рождествено Анатолий Кудияров сознался в фальсификации голосов на выборах
Свои действия Кудияров объясняет заботой о жителях села: высокий показатель проголосовавших за «Единую Россию», по его словам, мог помочь в решении... Закон
233
18 мая 2017  17:15
Сразу после попытки передачи денежных средств, мужчина был задержан.
В Новокуйбышевске мужчина пытался передать сотруднику ОВД 50 тысяч рублей, чтобы помочь приятелю избежать уголовной ответственности
Сразу после попытки передачи денежных средств, мужчина был задержан.   Закон
193
17 мая 2017  20:38
Учитывая то, что на момент осмотра места происшествия окна и входная дверь в квартиру были закрыта изнутри, следствие полагает, что убийство детей и женщины совершил отец семейства, который впоследствии покончил жизнь самоубийством.
В Самаре направлено в суд дело по факту смерти семьи: мужа, жены и двух малолетних детей
Учитывая то, что на момент осмотра места происшествия окна и входная дверь в квартиру были закрыта изнутри, следствие полагает, что убийство детей и женщины... Закон
291
Весь список
Происшествия
19 мая 2017  15:30
Оставшись один, пятилетний ребенок подставил стул к подоконнику, а взобравшись наверх, выпал из оставленного открытым окна.
В Тольятти полицейские установили обстоятельства падения с восьмого этажа пятилетнего мальчика
Оставшись один, пятилетний ребенок подставил стул к подоконнику, а взобравшись наверх, выпал из оставленного открытым окна.  Происшествия
44
19 мая 2017  13:28
В Самаре со станции метро «Кировская» эвакуировали пассажиров
В Самаре со станции метро «Кировская» эвакуировали пассажиров
Там нашли подозрительные предметы. Происшествия
147
19 мая 2017  12:57
В Самаре КАМАЗ насмерть сбил пожилую женщину на ул. 22 Партсъезда
В Самаре КАМАЗ насмерть сбил пожилую женщину на ул. 22 Партсъезда
Другая женщина попала в больницу. Происшествия
137
Весь список
Криминал
19 мая 2017  13:05
В Саратовской области выросло количество мошенников
В Саратовской области выросло количество мошенников
Большинство их происходит по телефону и через СМС. Криминал
90
19 мая 2017  12:40
У жителя Жигулевска в Тольятти изъяли марихуану
У жителя Жигулевска в Тольятти изъяли марихуану
Полиция выясняет, откуда он взял наркотик. Криминал
72
19 мая 2017  11:11
В Самарской области больше всего коррупции в сфере ЖКХ и оборонном комплексе
В Самарской области больше всего коррупции в сфере ЖКХ и оборонном комплексе
Через них проходят крупные бюджетные средства. Криминал
152
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
542
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1187
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1339
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1515
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2820
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1684
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1490
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1126
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
639
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1027
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2274
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3288
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится торжественное открытие финального этапа городских соревнований «Моя семья – спортивная семья»
У жителя Жигулевска в Тольятти изъяли марихуану
Самарцев приглашают на детско-юношеский фестиваль духовых оркестров «Марш Победы»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на Молодогвардейской загорелись полы в квартире

1011

В Самаре обсудили цветовое оформление купола «Самара-Арены»

687

В Самарской области молодой человек, проживающий в РФ без регистрации, подозревается в публичном оправдании терроризма

544
за неделю

МЧС предупреждает: В Самарской области ожидаются заморозки

3723

Самарская область потеряла даже низкую устойчивость

3030

В Ставропольском районе на месте столкновения двух ВАЗовских автомобилей работали спасатели

2258
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда