В Самаре со склада изъяли более изъято более 9 тонн фальсифицированной алкогольной продукции

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В Самарской области задокументировали факт реализации фальсифицированной алкогольной продукции гражданином одной из соседних республик, не зарегистрированным на территории России. Полицейские установили, что мужчина 1993 года рождения осуществил сбыт спиртного на одном из рынков областной столицы.Сотрудниками органов внутренних дел осмотрена торговая секция, в которой злоумышленник осуществлял продажу товара. Из павильона стражи правопорядка изъяли алкогольную продукцию общим объемом более 1 200 литров. Также полицейские установили дополнительное место хранения спиртного. При осмотре одного из складских помещений в Самаре было обнаружено и изъято более 9 тонн фальсифицированной алкогольной продукции различного наименования и около 3,5 тысяч поддельных акцизных марок.В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.Также в отношении подозреваемого, являющегося иностранным гражданином, сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Самарской области составлен административный протокол о нарушении правил въезда или пребывания в РФРасследование уголовного дела продолжается, сообщает облМВД.