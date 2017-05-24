В Самаре случайный гость жестоко избил хозяина квартиры

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Из материалов уголовного дела следует, что во время распития спиртных напитков между хозяином квартиры и его 26-летним гостем произошел конфликт. Молодой человек избил своего оппонента, после чего покинул место происшествия. Пострадавший же обратился за помощью в медицинское учреждение и полицию. Было установлено, что в результате инцидента пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.В ходе разбирательства сотрудники ОВД установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний гость Самары, не имеющий регистрации на территории областного центра. Несмотря на это, по результатам проведенных оперативных мероприятий сотрудники установили местонахождение разыскиваемого и задержали его. В совершении преступления молодой человек признался.В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящий момент он задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.