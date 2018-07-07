В Самаре шведскую сборную разбудили и эвакуировали из-за ложной тревоги
7 июля 2018 16:24
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В субботу, 7 июля, футболисты и тренерский штаб сборной Швеции были эвакуированы из отеля в Самаре, где вечером они должны сыграть в четвертьфинале чемпионата мира с командой Англии.
Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон рассказал ТАСС, что инцидент произошел из-за технических проблем.
«Примерно в 8:30 утра команда вынуждена была эвакуироваться из гостиницы. Большая часть команды в это время спала. Это были небольшие технические проблемы, мы практически сразу же вернулись в отель. Ничего страшного не произошло, мы находились на улице примерно 45 секунд, после чего немедленно смогли вернуться в гостиницу», — рассказал Нильссон.
В отеле сработала пожарная сигнализация.
Матч Швеция — Англия начнется в Самаре в 17:00 (мск).
В 21:00 в этот же день в Сочи будут играть сборные Хорватии и России.
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