В Самаре школьник попал в больницу с серьезными травмами после посещения батутного клуба

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По словам директора клуба, вчера попрыгать на батуте приходила группа детей, примерно человек десять, все они ушли на своих ногах, жалоб не было.С детьми была девушка (учитель или мама кого-то из школьников). Она вместе с ребятами прослушала инструктаж и вместе с тренером клуба была в зале и наблюдала, как резвятся дети.Позже она вернулась в клуб с сообщением о том, что один ребенок травмирован. На подняли видеозаписи, на которых было видно, что дети делали сальто в поролоновую яму, хотя правилами безопасности это запрещено.Впрочем, родители ребенка претензий пока ни к кому не предъявляли. Полиция уведомление о маленьком пациенте получила от медиков. По факту случившегося ведется проверка.