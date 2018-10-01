В Самаре рыбак погиб под колесами собственной "Приоры" во время рыбалки
1 октября 2018 23:45
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30 сентября в областном центре водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Лада 217030» припарковал транспортное средство на берегу реки Самара.
По предварительной версии полицейских, мужчина покинул автомобиль и стал рыбачить.
В 03:12 машина начала самопроизвольное движения по грунту в направлении реки и наехала на мужчину.
В результате ДТП пострадавший получил травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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