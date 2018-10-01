Я нашел ошибку
Главные новости: 
Голкипер признался, что ему всё сложнее играть на два фронта и переносить максимальные нагрузки.
"Ухожу со спокойной душой". Акинфеев больше не будет играть за сборную России
Нынешние пенсионные коэффициенты прописаны на шесть лет, а затем изменится сам метод начисления.
Голикова заявила, что формула расчёта пенсий будет модернизирована с 2025 года
Гиперзвуковой гражданский самолёт может появиться в России через 10–15 лет.
В России разрабатывают новые сверхзвуковые пассажирские самолёты
В течение четырех дней военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, мелкокалиберной винтовки, плавании, метании ручной гранаты, кроссе, преодолении полосы препятствий.
В Самаре подведены итоги спартакиады Вооруженных Сил РФ по прикладным видам спорта
Машина начала самопроизвольное движения по грунту в направлении реки и наехала на мужчину.
В Самаре рыбак погиб под колесами собственной "Приоры" во время рыбалки
Пострадавший — 22-летний житель Гуанчжоу —заметил симптомы заболевания 25 сентября.
В Китае сообщили о первом случае заражения человека птичьим гриппом H5N6
В центре Хельсинки стали проводиться платные занятия с инструктором, на которых можно поспать в разгар рабочих часов.
Финские компании вводят дневной сон для сотрудников
При этом бизнесмен признался, что это слово терпеть не может, поскольку в нём есть что-то ущербное для мужчины.
Усманов рассказал о последнем оставшемся в России олигархе
сегодня  Вторник, 2 октября, 00:53
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/10:
USD 65.57
-0.02
EUR 75.99
-0.24
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре рыбак погиб под колесами собственной "Приоры" во время рыбалки

1 октября 2018 23:45
107
Машина начала самопроизвольное движения по грунту в направлении реки и наехала на мужчину.
В Самаре полицейские выясняют подробности смертельного ДТП.

30 сентября в областном центре водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Лада 217030» припарковал транспортное средство на берегу реки Самара.

По предварительной версии полицейских, мужчина покинул автомобиль и стал рыбачить.

В 03:12 машина начала самопроизвольное движения по грунту в направлении реки и наехала на мужчину.

В результате ДТП пострадавший получил травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.



Фото:    пресс-служба ГУ МВД Самарской области


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
1 октября 2018  18:39
В прошлом году его уволили из полиции после пропажи 50 млн руб., которые были изъяты в качестве вещдоков по одному из дел о коррупции в «Спецстрое».
Бывшего следователя МВД арестовали по делу о растрате 50 млн из вещдоков
В прошлом году его уволили из полиции после пропажи 50 млн руб., которые были изъяты в качестве вещдоков по одному из дел о коррупции в «Спецстрое».  Закон
125
1 октября 2018  16:19
Он получил 225 тысяч рублей за согласование актов о приемке выполненных работ по договорам подряда.
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя гендиректора общества за коммерческий подкуп
Он получил 225 тысяч рублей за согласование актов о приемке выполненных работ по договорам подряда. Закон
195
29 сентября 2018  13:18
Мерой пресечения для них выбран «запрет определенных действий», в том числе покидать жилье в ночное время и пользоваться телефоном.
Суд решил отпустить сестер Хачатурян из-под ареста
Мерой пресечения для них выбран «запрет определенных действий», в том числе покидать жилье в ночное время и пользоваться телефоном.  Закон
399
28 сентября 2018  19:09
Сегодня суд начнет разбираться в деталях досье на два томографа и реанимационный комплекс для новорожденных.
Бизнесмен Сергей Шатило теперь вынужден разрываться между двумя судами
Сегодня суд начнет разбираться в деталях досье на два томографа и реанимационный комплекс для новорожденных.    Закон
387
26 сентября 2018  11:02
Из Самары выдворено 15 «нелегалов» Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее чем через 5 лет.
Из Самары выдворено 15 «нелегалов»
Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее чем через 5 лет. Закон
233
25 сентября 2018  15:11
По подозрению в вымогательстве. Уголовное дело было возбуждено столичной полицией. Адвокат финансиста объяснила действия подзащитного попыткой вернуть долг.
Экс-президент МКБ отправлен под домашний арест
По подозрению в вымогательстве. Уголовное дело было возбуждено столичной полицией. Адвокат финансиста объяснила действия подзащитного попыткой вернуть долг.  Закон
326
25 сентября 2018  13:19
В Госдуме приняли закон об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста
В Госдуме приняли закон об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста
Это период в течение пяти лет до достижения пенсионного возраста. Закон
269
Весь список
Происшествия
1 октября 2018  23:45
Машина начала самопроизвольное движения по грунту в направлении реки и наехала на мужчину.
В Самаре рыбак погиб под колесами собственной "Приоры" во время рыбалки
Машина начала самопроизвольное движения по грунту в направлении реки и наехала на мужчину.    Происшествия
96
1 октября 2018  13:46
Александр Хинштейн подал жалобу в комиссию по этике на Владимира Жириновского
Александр Хинштейн подал жалобу в комиссию по этике на Владимира Жириновского
Громкий скандал состоялся в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Происшествия
209
1 октября 2018  13:15
В Прибрежном горел гараж с автомобилем Пожар распространился на 20 кв. метров.
В Прибрежном горел гараж с автомобилем
Пожар распространился на 20 кв. метров. Происшествия
129
Весь список
Криминал
1 октября 2018  11:48
В Приволжском районе жена ударила мужа ножом
В Приволжском районе жена ударила мужа ножом
Во время выяснения отношений супруги начали оскорблять друг друга. Криминал
132
1 октября 2018  11:27
Жительница Безенчука пожаловалась на бывшего мужа из-за угрозы убийства
Жительница Безенчука пожаловалась на бывшего мужа из-за угрозы убийства
Сотрудники полиции предупреждают об уголовной ответственности за высказывание угрозы убийством. Криминал
127
1 октября 2018  09:38
В Ставропольском районе у пешехода нашли полкило конопли Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
В Ставропольском районе у пешехода нашли полкило конопли
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Криминал
147
Весь список


Видео
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
201
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
711
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15663
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
745
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
970
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
906
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
897
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
948
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1978
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1411
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1566
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1524
Весь список

Мероприятия
С переходом на цифровое ТВ региональные программы будут также доступны для жителей Самарской области
Проект ОНФ «Легенды спорта – детям» в Самаре
На региональной конференции ОНФ рассмотрят общественные предложения по улучшению благоустройства и экологии региона
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда