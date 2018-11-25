В Самаре рядом с ТЦ "Амбар" горело кафе восточной кухни

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Примерно в 11 утра огонь охватил кровлю кафе восточной кухни около торгового комплекса "Амбар". Площадь возгорания составила 20 кв. метров. На тушение пожара выезжали 21 спасатель и шесть спецмашин.Через полчаса пожар был локализован, а еще через 15 минут полностью потушен. Причины случившегося устанавливаются.