В Самаре родственники принесли гроб с телом умершего мужчины на площадь Славы и поставили его у здания облправительства
21 февраля 2019 23:12
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Это стало результатом скандала, разгоревшегося на кладбище Рубежное, где сегодня должны были похоронить тело мужчины.
Родственники нашли для этого "недорогого" индивидуального предпринимателя.
Однако сложности начались с самого начала: накануне с трудом удалось получить направление на кладбище, а сегодня некие люди стали мешать копать могилу.
В результате в 17:00 кладбище закрылось, и похоронить человека не успели. Родственники умершего привезли гроб с телом к Белому дому, передает samru.ru.
Ситуация очень неоднозначная. Будет проведена подробная поверка, передает пресс-служба горадминистрации.
"Находясь в Тольятти, узнал о вопиющем случае незахоронения покойного в Самаре. Дал поручение главе города, департаменту по борьбе с коррупцией, лично Ю.А.Рожину жестко разобраться в произошедшем. Вся информация о случившемся будет представлена общественности.
Министерству соц. защиты дал поручение оказать всю необходимую помощь родственникам", - написал Дмитрий Азаров в Твиттере.
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