В Самаре родители учеников обратились в прокуратуру с жалобой на систематические поборы в школе № 41

82

Проверкой установлены факты систематического сбора денег с родителей учащихся в фиксированной для всех сумме. Деньги перечислялись на лицевой счет СГОО «Ассоциация родителей учащихся, выпускников и ветеранов школы № 41 г. Самары», а также на лицевой счет школы № 41. В отдельных платежных документах назначением платежа значились «вступительный взнос» и «благотворительный взнос за ученика, поступающего в 1-й класс в 2017 году, без НДС».Также прокурорами выявлены факты ежемесячного перечисления педагогическому составу школы «стипендиальных выплат» из средств родителей, перечисленных в виде «добровольных пожертвований».Проверка показала, что родители не являются инициаторами сбора средств, и тот факт, что они зависимы от образовательного учреждения, ставит под сомнение добровольный характер перечисления денег.Получение же «стипендий» из фонда ассоциации влечет личную заинтересованность педагогических работников в сборе средств родителей.Установленный факт ежемесячного внесения родителями фиксированных сумм противоречит принципу добровольности и свидетельствует о выработанной системе взимания денег в школе.Кроме того, в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в наличии в пищеблоке продукта с истекшим сроком годности, отсутствии у ряда работников пищеблока отметок о результатах лабораторных исследований, профилактических прививках, а также требований пожарной безопасности.По итогам прокурорской проверки в адрес главы администрации г.о. Самара внесено представление, в адрес руководителя ТУ Роспотребнадзора, ГУ МЧС России по Самарской области, министерства образования и науки Самарской области направлены информации для принятия мер административного характера в отношении виновных лиц. Собранные материалы направлены в правоохранительные органы для организации доследственной проверки.Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото vashevse.ru