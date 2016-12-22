В Самаре разыскивают водителя, сбившего девушку-подростка

783

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.50 12 декабря 2016 года в Кировском районе г. Самара. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством с неустановленными регистрационными номерами, следовал по ул. Стара-Загора со стороны пр. Кирова в направлении ул. Г. Димитрова.Напротив дома № 128 Ж по ул. Стара-Загора, при начале движения, не убедился в безопасности своего маневра и не уступил дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом, допустив наезд на несовершеннолетнюю девушку 1999 года рождения.Девушка переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.После наезда водитель скрылся с места ДТП.Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей был поставлен диагноз «черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, тупая травма живота».Отдел ГИБДД У МВД России по г. Самара ведет розыск скрывшегося водителя и просит очевидцев обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самара по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228-53- 49.