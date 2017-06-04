В Самаре разыскивают пропавшего 17-летнего подростка

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Поисково-спасательный отряд Самарской области «Лиза-Алерт» продолжает оказывать поддержку в поиске 17-летнего жителя Промышленного района Самары Валерия Наумова.29 мая он вышел из своего дома и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.Приметы: рост 180 см, телосложение среднее, волосы средне-русые до плеч прямые, глаза серые.Был одет: куртка серая кожаная, кофта красная, футболка черная с рисунком, джинсы темно-синие потертые, кроссовки темные, кепка или бандана.Сообщается, что парень может оказаться в любом регионе страны, пишет TLTgorod