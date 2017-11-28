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В Самаре разыскивают очевидцев смертельного ДТП на Московском шоссе

28 ноября 2017 09:28
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В Самаре разыскивают очевидцев смертельного ДТП на Московском шоссе Столкнулись ВАЗ 21150 и Шкода.
Столкнулись ВАЗ 21150 и Шкода.

17 ноября примерно в 19:30 водитель мужчина 1960 г.р., управляя автомобилем ВАЗ 21150 двигался по ул. Московское шоссе со стороны ул. Авроры в направлении ул. Потапова, в районе дома №86 по ул. Московское шоссе при развороте в нарушение требований дорожной разметки на проезжей части дороги не уступил дорогу автомобилю движущемуся во встречном направлении прямо, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Шкода под управлением водителя мужчины 1992 г.р. в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ21150 от полученных травм скончался на месте.

Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просят обращаться по адресу: г. Самара ул. Московское шоссе 126 «А» или звонить по телефонам 278-10-16 – Главное следственное управление, 200-21-02 доб. 297 – отделение розыска.

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