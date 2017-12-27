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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре разбилась женщина, упавшая с седьмого этажа

27 декабря 2017 16:25
168
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
В Самаре разбилась женщина, упавшая с седьмого этажа

Во вторник, 26 декабря, во втором часу дня, по предварительным данным, с седьмого этажа одного из домов по проспекту Кирова упала женщина в возрасте около 60 лет, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на оперативны структуры.

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Фото:  pixabay.com 
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Комментарии



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