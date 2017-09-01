В Самаре работник автомойки угнал автомобиль клиента и продал его

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В ходе отработки поступившего заявления полицейские выяснили подробности случившегося. Оказалось, что заявитель оставил свой автомобиль отечественного производства на автомойке на улице Уральской. На следующий день машина пропала. Об этом он и сообщил в полицию.Полицейские оперативно собрали данные об обстоятельствах пропажи автомобиля. Согласно материалам, к преступлению оказался причастен 41-летний работник автомойки. Он воспользовался оставленными на хранение ключами, проник в салон транспортного средства и уехал на нем. Как впоследствии было установлено, автомобиль во время непродолжительной поездки получил повреждения. Несмотря на это, злоумышленник все-таки успел его перепродать.Угонщика задержали сотрудники уголовного розыска. Свою вину мужчина отрицать не стал. По данным полиции, предполагаемый злоумышленник проживает в Самарской области и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.